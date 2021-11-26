Организаторам концерта "GSPD" в баре IZI Moscow грозит штраф до 1 млн рублей

Посетители были без масок и не соблюдали дистанцию

Организаторам концерта "GSPD" в баре IZI Moscow грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения антиковидных ограничений. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы мероприятия будут вызваны в инспекцию", - отметил он.

Поповский подчеркнул, что устроителями концерта не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований.

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