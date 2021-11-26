Китайское возрождение и его кормчий: какую цивилизацию намерен строить Пекин

Компартия КНР приняла историческую резолюцию

Китай продолжает борьбу за свою молодежь, прекрасно понимая, что сражается за будущее нации. На неделе стало известно, что китайским знаменитостям – актерам, певцам, блогерам - теперь запрещено выставлять в соцсетях напоказ свое богатство, а также пропагандировать чуждые китайскому обществу ценности. Те же, кто проигнорируют запрет, попадут в специально созданные черные списки. Им закроют дорогу на телевидение и заблокируют в интернете. Причем власти планируют списки пополнять, то есть решение направлено на долгосрочную перспективу. И эта борьба за нравственность прекрасно вписывается в новую историческую резолюцию, принятую КПК. Она провозглашает строительство в Китае нового типа цивилизации, которая будет строиться на принципиальной альтернативности западному пути развития. Председатель КНР Си Цзиньпин в этой резолюции провозглашен кормчим китайского возрождения.

36 тысяч иероглифов и 18 упоминаний имени Си Цзиньпина. Уже на следующий день после одобрения исторической резолюции журналисты разбирали документ по словам. Что, впрочем, неудивительно. Это первое подобное постановление за последние 40 лет и третье за всю историю существования Компартии.

Прежде такие резолюции выпускали лишь двое лидеров. Причём в обоих случаях документ служил скорее политическим оружием, чем манифестом. Мао Цзэдун – основатель коммунистического Китая - жестко критиковал в нём своих оппонентов, которые на тот момент уже находились под арестом. Дэн Сяопин – автор экономического чуда - осуждал культурную революцию, в результате которой погибли по меньшей мере 15 миллионов человек. Нынешний же генеральный секретарь китайской компартии Си Цзиньпин решил сосредоточиться не на промахах предыдущего поколения, а на задачах будущего. И в этом принципиальное отличие.

"Как подчеркивает товарищ Си Цзиньпин, "чтобы ковать железо, нужно самому быть крепким". Поэтому успех дела Китая зависит от нашей партии и её лидера. Он выдвинул идею о том, что наука и техника являются главной движущей силой, осуществил важнейшую стратегию подъёма страны посредством образования, стратегию устойчивого развития и наращивания государственной мощи", - говорится в резолюции.

Эта стратегия строится на противопоставлении китайской цивилизации западному миру. Пекин встал на путь отказа от либеральных ценностей не вчера. На китайском телевидении, например, невозможно увидеть чересчур напомаженных и по-женски кокетливых мужчин. Фанатам поп-звёзд запретили собираться вместе даже на клубные вечеринки, если это не согласовано с властями. А недавно под запретом оказались услуги частных репетиторов. Ведь это ставит детей из богатых и бедных семей в неравные условия. Пекин прекрасно понимает: сейчас идёт борьба за умы молодёжи, которую безусловно привлекают обложки западного глянца и фильмы про "американскую мечту". А потому так важно с детства привить ценность "мечты китайской".

"Си Цзиньпин пытается вдохнуть второе дыхание в китайский социализм. Он объявил компанию по возрождению изначальных ценностей. Сейчас в Китае практически во всех городах на углах улиц, на перекрёстках висят лозунги о том, что нужно вспомнить ценности, с которыми Компартия изначально шла к власти. То есть мысль в том, что нужно восстановить морально-этические скрепы, без которых Компартия может утратить легитимность. Вот эту борьбу Си Цзиньпин очень серьёзно воспринимает", - рассказал Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ.

Параллельно с идеологическим фронтом продолжается и другая необъявленная война Пекина – против техногигантов. В начале этого года основатель компании "Алибаба" Джек Ма позволил себе неосторожные высказывания о финансовой системе Китая. Обошлось без персональных репрессий – предприниматель остался на свободе, однако антимонопольное расследование в отношении его компании всё же началось. В сентябре уже другая корпорация - "Тэнсэнт" - была вынуждена пойти навстречу очередным пожеланиям партии. Фирму настойчиво попросили разместить на собственных площадках продукцию конкурентов. Посыл понятен: в новом китайском обществе нет и не может быть священных коров. Во многом благодаря такому жёсткому регулированию Китай сегодня стал второй экономикой мира и планирует стать первой.

"Возвеличивание фигуры Си Цзиньпина, когда действительно он называется кормчим. Но кормчий – это человек, который ведёт корабль именно среди бурных волн. Поэтому, конечно, изменение роли Си Цзиньпина и целый ряд положений, которые приняты в отношении него, и в первую очередь то, что Си Цзиньпин имеет право на свои мысли и теории, это говорит о том, что по сути Си Цзиньпин становится лидером глобального мирового масштаба и лидером новой эпохи", - убежден Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.

И нравится это, очевидно, далеко не всем. По мнению ряда журналистов, резолюция – не просто подарок к столетию Компартии, а подготовка к предстоящему в 2023 году переизбранию председателя. Придя к власти, Си Цзиньпин выдвинул две "столетние цели": сделать Китай "умеренно процветающим во всех отношениях" и превратить его в "великую современную социалистическую страну". С первой партийный лидер отлично справился - под занавес прошлого года КНР торжественно объявила о полном искоренении бедности. А вот на вторую ещё потребуются годы. И они, вероятнее всего, у Си Цзиньпина будут несмотря ни на что. Лидеру Китая исполнилось 68 лет, а это максимально допустимый возраст для такой должности. Однако генсек, уверены эксперты, с лёгкостью обойдёт этот острый угол. А принятая резолюция, как пишет западная пресса, наделит его почти безграничными полномочиями.

"Если партия поддержит его историческую резолюцию, это будет означать только одно: что у господина Си есть реальная власть. После десяти лет зачистки врагов и серьёзных внутриполитических решений он может получить, наконец, возможность оставаться у власти пожизненно", - говорится в публикации Bloomberg.

И такие перспективы Запад явно пугают. Даже не потому, что выглядят устрашающе – скорее, непонятно. Пять тысяч лет Китай следовал собственной внешнеполитической логике. Он никогда не создавал колонии и не развязывал войны. А те столкновения, которые происходили, считал исключительно защитой или возращением своих территорий. Вопрос в том, какие территории он назовёт своими завтра. В китайских учебниках до сих пор можно встретить карту 1650 года. Здесь в границы Срединного государства попадают Монголия и Дальний Восток. Вьетнам был провинцией Поднебесной 1000 лет. А в Америку китайцы приплыли и вовсе за три тысячелетия до Колумба. Становится очевидно, почему Запад так старательно рисует образ опасного коммунистического врага в лице Пекина. За рубежом крайне мало грамотных специалистов, которые способны понять восточную логику и выстроить дипломатический диалог.

"На мой взгляд, многие испугались. Многие испугались того, что Китай, который на сегодняшний день великий и политически сильный, такой добрый, с ним можно беседовать. Вдруг этот Китай изменится? И тот лидер, который пришёл к власти или тот лидер, чья власть зафиксирована, он начнёт быть жёстким, как лидер великой страны, буквально императором", - заявил Маслов.

Ещё во время торжеств, посвящённых столетию Коммунистической партии, Си Цзиньпин заявил о строительстве в Китае принципиально нового типа цивилизации, при котором роль государства растёт, экономика контролируется сверху, а людей оценивают по шкале социального кредита доверия. Всё то, что Европа так отчаянно клеймила ограничением прав и свобод граждан. Сегодня Запад сам буквально рассыпается, в том числе из-за своей хвалёной толерантности. Очевидно, Пекин не хочет для себя такого исхода. А значит продолжит и дальше действовать в противовес западным ценностям. Вопрос в том, впишется ли Россия в эту новую реальность и чего ждать от возрождённого Китая дальше? Ведь учитывая колоссальные ментальные отличия, новая резолюция Компартии для большинства государств так и останется китайской грамотой.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Антон Нагорный. "В центре событий". "ТВ Центр".

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