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В Косове обстрелян школьный автобус: есть жертвы

10:23
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Пострадавших доставили в больницы

В Косове на границе с Черногорией неизвестный обстрелял школьный автобус. Жертвами нападения стали, по меньшей мере, три человека - водитель и двое учеников. Сообщается о нескольких пострадавших.
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По предварительным данным, молодого человека высадили из автобуса за неподобающее поведение, и он решил отомстить. Дождался в засаде, пока машина отправится обратно, и из автомата открыл огонь в упор.

Сейчас его разыскивает полиция. Версию теракта не рассматривают. В Белграде отмечают: это могла быть провокация, направленная против сербов, сообщает "ТВ Центр".

На 27 ноября запланированы мероприятия в память о погибших во время гражданской войны в Югославии косоварах и албанцах.

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