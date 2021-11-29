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На Испанию обрушились мощные снегопады

08:30
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Непогоду принес атлантический циклон "Арвен"

На Испанию обрушились мощные снегопады и штормовой ветер. За сутки в северных районах выпало более месячной нормы осадков.

Сразу в трёх провинциях объявлен красный уровень погодной опасности. На трассах - коллапс. Большинство завалены сугробами. Видимость на дорогах практически нулевая, водители не справляются с управлением. За ночь зафиксированы десятки аварий. Многие бросают транспортные средства и пытаются укрыться на заправках и в сервисных центрах. В таких условиях дожидаться конца бури приходится часами.

Непогоду на север Испании принёс атлантический циклон "Арвен". По прогнозам синоптиков, снегопады на севере страны могут продлиться до конца недели.

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