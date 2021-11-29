Российские военные помогли восстановить школу в сирийском городе Дераа

В образовательном учреждении пообещали ввести новый урок - русский язык

Одна из школ в сирийском городе Дераа открыла свои двери для учеников. Восстановлением наряду с местными строителями занимались российские военные. Они доставили более трёх тонн необходимых материалов, а сейчас привезли в подарок школьникам футбольные принадлежности.

Еще летом такую встречу представить было сложно. Часть провинции Дераа была под контролем боевиков. Занятия в школах на этих территориях не проводились. Даже просто выйти на улицу было опасно. А затем под контролем российского ЦПВС начался процесс примирения. И вот дети - в классах, а у них в гостях - наши военные. Привозят подарки и проводят открытые уроки.

На встречу собрались все ученики, кроме первоклассников. У них на этот день уже был запланирован свой праздник - прием в сирийскую пионерскую организацию "Талаи". Мероприятие столь торжественное и ответственное, что в центральную гимназию приехали руководители провинции.

"Сегодня мы видели, как первоклассники радовались своему вступлению в пионерскую организацию. Наши дети любят свою родину. Война шла долгие годы. 4 месяца назад наконец-то началось окончательное примирение. Мы благодарны России за ее участие в этом процессе", - заявил губернатор провинции Дераа Луай Харита.

Для многих первоклашек этот учебный год начался с опозданием. Школы нуждались в ремонте. Эту закончили восстанавливать всего четыре дня назад. Ускорить процесс помогли наши военные - поставили стройматериалы.

"В начале сентября офицеры Центра по примирению враждующих сторон привезли для восстановления этой школы более 3 тонн цемента. Сегодня эта школа открылась", - заявил офицер группы контроля ЦПВС Андрей Котенок.

Детям-новоселам - самые желанные подарки. Мячи и ворота.

"Благодаря помощи российских друзей нам удалось вовремя закончить восстановление школы. В этом месяце мы планируем открыть еще несколько в районе Дер-Аль Баляд", - рассказал Тисан Смади, заместитель руководителя департамента образования провинции Дераа.

В этой школе много учеников. Образовательный процесс пришлось организовать в две смены. И все равно педагогов не хватает. Несмотря на все трудности, в ближайшее время здесь намерены ввести новый предмет - русский язык, интерес к которому в стране сейчас очень велик.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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