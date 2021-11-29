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"Омикрон" наступает: мир закрывает границы из-за нового штамма

09:03
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Он может быть более заразным

Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется по миру. Случаи заболевания уже зафиксированы в десятках стран. Власти вводят новые ограничения, а также приостанавливают авиасообщение. Границы экстренно закрыла Финляндия. Как минимум до середины декабря жители семи государств юга Африки не смогут посещать страну. Ещё более строгие меры ввёл Израиль. В ближайшие две недели въезд закрыт для всех иностранцев. А граждане теперь обязаны проходить карантин. Новую мутацию коронавируса также зафиксировали в Германии, Франции, Дании, Канаде и Австралии.  А в Нидерландах на фоне новых ограничений произошёл скандал. Супружеская пара, которая прибыла в страну из ЮАР, попыталась сбежать из карантина. Нарушителей задержала военная полиция. В России "омикрон" пока не выявлен. Разработчики вакцин  заявляют, что препараты смогут защитить от нового штамма.

На первых полосах южноафриканских газет последние дни тема номер один - внезапная и резкая изоляция страны от всего остального мира. А вместе с ЮАР в изгоях оказался и весь юг континента. Всему виной новый штамм коронавируса "омикрон". Как с ним бороться - пока не ясно, а вот случаи заражения медики продолжают фиксировать каждый день. В аэропортах Йоханнесбурга в срочном порядке разворачивают пункты тестирования для всех въезжающих в страну. Открывают мобильные прививочные кабинеты. На вакцинацию выстраиваются очереди. Скептиков не осталось.

Сначала новый штамм "омикрон" обнаружился в Ботсване. Оттуда он перебрался в Южно-Африканскую республику и другие страны континента. Первые случаи заражения  фиксируют в Европе. На территории нашей страны эта разновидность вируса пока не обнаружена. Но предупрежден, значит, вооружен. С воскресенья  Россия ввела ограничения на въезд для граждан девяти африканских государств. В список попали и жители Гонконга. Для россиян, возвращающихся из этих стран, введено обязательное экспресс-тестирование по прилету. Решение жёсткое, но необходимое, чтобы минимизировать распространение "омикрона".

Самые строгие меры ввёл Израиль - оперативно закрыв свои границы вообще для всех не граждан. Пока сроком на две недели, дальше будут смотреть по ситуации. Прогнозы оптимистичные: в планах нет, к примеру, и отмены конкурса "Мисс Вселенная".

Примеру Израиля постепенно следуют и в других странах. Власти Великобритании приняли решение отправлять на 10-дневный карантин всех въезжающих в страну. Свои ограничения вводят Австралия и Иран. Испания и Марокко будут запрашивать отрицательные ПЦР-тесты даже у детей.

Ситуацией обеспокоены и во Франции. Гарантий, что вирус не идёт семимильными шагами по стране, не может дать даже министр здравоохранения пятой республики.

Новая мутация может оказаться намного опаснее всех предыдущих. Итальянские учёные уже даже сравнили образцы "омикрон" и "дельта". В частности, медики уже столкнулись с другой симптоматикой. Заболевшие штаммом "омикрон" в первую очередь жалуются на сильную усталость и головные боли, а вот температура, наоборот, повышается редко. Многие пациенты даже не сразу поняли, что заразились именно коронавирусом. Министерство здравоохранения ЮАР пытается держать ситуацию под контролем. Научное изучение штамма ведётся круглосуточно. Вот только для полного анамнеза ситуации необходимо минимум 10 дней.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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