На Украине завели дело из-за стрельбы журналистом из гаубицы в Донбассе

Власти не оценили патриотическо-агрессивный порыв Юрия Бутусова

Украина - один из мировых лидеров по сокращению населения. К таким выводам пришли в ООН. В стране - низкая рождаемость, высокие уровни миграции и смертности. Причины - в политической и экономической нестабильности, а также в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. Свидетельство о новом инциденте в Донбассе накануне опубликовал киевский журналист Юрий Бутусов. На видео он лично стреляет из гаубицы.

Оружие журналиста - слово. Не более. Репортер, выполняя профессиональный долг, никогда не берет в руки то, что несет смерть. Обо всех этих прописных истинах главный редактор радикального украинского интернет-издания Юрий Бутусов, видимо, не слышал. Он демонстративно, на камеру, открывает огонь из крупного калибра.

Под видео автор ролика подписал, что он может быть "причастен к гибели некоторых людей в Донбассе, но исключительно к гибели убийц украинского народа". Такой патриотическо-агрессивный порыв власти не оценили. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело.

"Обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", - говорится в сообщении Госбюро.

Именно о действиях государства-агрессора на пресс-конференции президента Зеленского жарко рассуждал журналист Бутусов. Спор перерос в эмоции, которые теперь пытаются остудить преследованием и желанием наказать, уверен репортер. Риторика главы государства в той дискуссии тоже была далеко не антимилитаристской. Он заявил о готовящемся госперевороте, напомнил о российской агрессии. Эту тему стала активно раскручивать государственная машина.

"Россияне готовят несколько вариантов действий. Тот, кто думает, что россияне будут играть честно, ошибается. Среди них честно никто не играет. Джентльменов там нет", - убежден украинский военный эксперт Сергей Кривонос.

Стягивание войск к границе, масштабное зимнее наступление, удары стратегической дальней авиации - какие только сценарии не рисуют украинские военные эксперты. Таковы, по их мнению, ближайшие планы Москвы. Они всерьез сравнивают соотношение сил, изучают, чем Киев может ответить. Оценка за подготовку, кстати, неуд.

"Войска готовы к обороне - это завышенные ожидания. В большей степени еще не выстроена система территориальной обороны. Она громоздка, неэффективна. Была и на данный час есть", - сказал первый заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2016-2019 годах Игорь Колесник.

В Кремле неоднократно заявляли о нагнетаемой западными СМИ истерии вокруг Донбасса. Теперь к ней подключился сам украинский президент.

"Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой. Мы опасаемся, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рядовой украинский обыватель отмечает - на все той же пресс-конференции президент почти не говорил о насущном. О жизни народа: доходах, ценах, достижениях. Удобно прикрываться одной мнимой проблемой, чем решать множество реально существующих.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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