Заслоны на пути "омикрона": реакция мира на новый штамм коронавируса

Самая опасная разновидность ковида уже найдена в Канаде, Австрии, Швейцарии и во Франции

Лично контролировать введение и соблюдение ограничений, а также увеличение темпов вакцинации от коронавируса поручил властям российских регионов Владимир Путин. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. Ускорить прививочную кампанию по всему миру призвали и в ВОЗ. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение инфекции, в том числе нового штамма "омикрон".

В аэропорту Бен-Гуриона авиарейсы для иностранцев - только на вылет. С понедельника Израиль закрыл границы. Своим гражданам, возвращающимся домой, придется добираться на такси или специальных автобусах. И остаться несколько дней на карантине. В Израиле зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". И власти предпринимают беспрецедентные меры безопасности.

"Введение ограничений - непростой шаг, однако он является как необходимым, так и временным. Да, пострадают авиаперевозчики и сфера туризма, но самое главное сейчас - иметь несколько уровней защиты", - сказал Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля.

Штамм завезен в Израиль туристами из ЮАР. В республике - эпицентр вспышки. Кроме того, омикрон стремительно распространяется по территориям еще девяти соседних африканских государств.

"Наблюдается увеличение числа новых случаев, обычно у нас было 50 случаев в день, а сейчас до 300 заболевших в сутки", - заявил Сифо Стюрман, представитель администрации города Тшване.

В масштабах страны эта цифра постоянно растет. Более полутора тысяч заболевших ежесуточно. Новый штамм спровоцировал в ЮАР четвертую волну коронавируса.

"У "омикрона" гораздо больше мутаций, чем у любого предыдущего варианта, этот вариант отличается от других циркулирующих штаммов. Он не имеет прямого отношения к дельта- или бета-вариантам", - объяснил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Это заявление президента ЮАР в мире никого не успокоило. Скорее, наоборот. С 30 ноября запреты на въезд для граждан этой африканской страны вводит Япония. В европейских странах, где есть первые случаи заболевания, эта мера уже действует.

"Очевидно, что этот новый вариант является еще одним вызовом для всех стран мира, мы должны сохранять высочайший уровень защиты, решение, которые мы приняли о запрете въезда гражданам побывавшим в ЮАР, в точности соответствуют этим принципам", - сообщил Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии.

Авиасообщение с ЮАР и соседними странами уже прервали Италия, Бельгия, Франция, Канада, Австралия, Чехия, Дания и Нидерланды. Этот список увеличивается ежедневно.

"Мы подтверждаем, что на сегодняшний день 13 человек, прибывших в Нидерланды рейсами из Южной Африки в дали положительный результат на новый вариант коронавируса "омикрон", - заявил Хьюго де Йонге, министр здравоохранения Нидерландов.

ВОЗ пока не может дать какие-то четкие рекомендации странам, где "омикрон" уже обнаружен. А главное – объяснить, насколько он опаснее дельты. Штамм еще слабо изучен. Но уже ясно - очень заразен. Обнаружить "мутанта" способны имеющиеся ПЦР-тесты.

Но в Германии, которую накрыла четвертая волна коронавируса, появлением еще одного штамма не на шутку встревожены. Первые два случая уже зафиксированы. Чтобы не рисковать, Минздрав ФРГ решил отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибывает из ЮАР и соседних с ней стран.

"Последнее, что нам сейчас нужно - это распространение нового мутировавшего штамма, который вызывает еще больше проблем", - сказал титр Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии.

Этих проблем боятся и в Британии. Накануне Рождества и на фоне постепенного ослабления ограничений к празднику. Ответить на вопрос, что делать, сегодня попробуют министры здравоохранения стран "Большой семерки". Они собираются в Лондоне на экстренное заседание. Пока же на островах предпринимают самостоятельные шаги. Власти ввели обязательное тестирование для всех прибывающих в страну. До получения результатов необходимо находиться на самоизоляции.

Крайне обеспокоены появлением нового штамма и в Вашингтоне. США занимают первое место в мире по уровню заболевания ковидом и по количеству летальных исходов.

"Мы проинформировали президента о последних событиях, связанных с омикрон-штаммом. Потребуется еще около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести вызываемого им заболевания и других особенностях этого штамма, но мы считаем, что существующие вакцины могут обеспечить защиту от тяжелых случаев "омикрона", - заявил Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Эпидемиологи не исключают, что омикрон проникнет и в Россию. Поэтому въезд гражданам девяти африканских государств и Гонконга временно запрещен. А наших туристов после возвращения ждет обязательное тестирование. Но пока официально ни одного случая заражения "омикроном" в стране не зарегистрировано. В любом случае, говорят врачи, отечественные вакцины в состоянии ему противостоять не менее эффективно, чем "дельте".

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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