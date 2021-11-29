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Семьям погибших на шахте в Кузбассе начали выплачивать компенсации

11:39
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

В регионе введен режим ЧС

Режим ЧС введён в Кемеровской области, где в минувший четверг произошла авария на шахте "Листвяжная". В результате трагедии погиб 51 человек. Сегодня их семьям начали выплачивать компенсации.

На шахте продолжаются работы по ликвидации последствий. Из-за высокой концентрации газа и опасности нового взрыва спасатели пока не могут исследовать самый опасный участок. Уже началась закачка азота. Идёт бурение скважин для подачи инертной пены и охлаждения выработок. Это позволит продолжить поисковую операцию.

Генпрокуратура организовала массовые проверки на шахтах. Уже выявлено почти 450 нарушений. После аварии возбуждено два уголовных дела. Арестованы 5 человек.

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