Минобороны показало испытания ракеты "Циркон" в Белом море

Успешный пуск выполнил фрегат "Адмирал Горшков"

Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" прошли в Белом море. Успешный пуск выполнил фрегат "Адмирал Горшков". Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Стрельбу производили по мишени, которая находилась на расстоянии более 400 километров. В результате цель была поражена. "ТВ Центр" публикует видео испытаний.

"Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная также и для запуска с подлодки. Во время испытаний были задействованы корабли и авиация Северного флота. Как ранее заявил Владимир Путин, ракета поступит на вооружение уже в следующем году.

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