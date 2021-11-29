Кабмин выделил 500 млрд рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты

Регионы получат средства на льготных условиях, сообщил Михаил Мишустин

Помощь пострадавшим и семьям погибших на шахте в Кузбассе окажет правительство страны. На эти цели выделят около 80 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Оно прошло в режиме видеоконференции.

Глава кабмина отметил, что важно избежать бюрократических задержек, все средства должны поступить незамедлительно. А в ближайшее время необходимо провести ещё одно заседание правительственной комиссии. Еще одна тема совещания - инфраструктурные бюджетные кредиты регионам. Это новый механизм поддержки субъектов страны, который реализуют по поручению Владимира Путина.

"На эти цели уже выделено полтриллиона рублей. Субъекты получат средства на привлекательных льготных условиях. Нужно их максимально эффективно использовать для создания комфортных условий жизни людей - это одна из национальных целей развития, которые поставил глава государства. Важно, чтобы средства инфраструктурных кредитов стали стимулом для дальнейшего развития территорий и привлечения дополнительных инвестиций в строительство", - заявил Михаил Мишустин, председатель правительства.

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