Более 50 протоколов составила полиция после матча ЦСКА – "Зенит"

Болельщики устроили фаер-шоу

Более 50 административных протоколов составлены столичными полицейскими после футбольного матча ЦСКА – "Зенит". Игра прошла накануне вечером на стадионе "ВЭБ-Арена". В какой-то момент фанаты на трибунах устроили настоящее пиротехническое шоу. В соцсетях писали о задержании болельщиков. Но вопросы возникли и к самому стадиону.

Центральный матч шестнадцатого тура премьер-лиги и вообще одно из главных противостояний российского футбола: ЦСКК (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург). Петербуржцы - лидеры чемпионата, москвичи - всего лишь на шестом месте. Как сегодня стало известно, на пятьдесят седьмой минуте матча, камеры ведущие съёмку секторов фанатов ЦСКА неожиданно перестали работать. По имеющейся информации, якобы в результате хакерской атаки. И уже ближе к концу матча, когда "Зенит" выигрывал 1:0, болельщики армейского клуба начали так называемое фаер-шоу.

Одновременно зажглись более десятка фаеров. На секторах за воротами - традиционно исключительно фанаты. Обычных болельщиков там очень мало. Бой барабанов, песни и огонь. Дымом заволокло практически всю арену.

Стоит обратить внимание на стюардов - именно эти люди обеспечивают безопасность на трибунах. В происходящее они не вмешивались. После финального свистка этот сектор фанатов был оцеплен полицией и сотрудниками "Росгвардии". В отделения были доставлены 408 человек.

"Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики", - сообщили в столичном главке МВД.

К службе безопасности стадиона действительно есть вполне обоснованные вопросы. Именно её сотрудники проводят досмотр болельщиков при проходе на трибуны. Однако фанатам удалось пронести несколько десятков фаеров. Судя по всему, эта огненная акция была заранее спланирована.

"К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ Арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в тоже время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - заявили в ЦСКА.

Согласно данным правоохранительных органов, в отделениях полиции были составлены два протокола за мелкое хулиганство, 23 - за распитие спиртных напитков и 25 - за нарушение правил поведения зрителей на спортивных объектах. 14 из них как раз за использование пиротехники.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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