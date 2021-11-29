Путин наградит строителей Байкальского тоннеля

С такой просьбой к президенту обратился глава компании "БТС-МОСТ" Руслан Байсаров

Итоги строительства крупнейших подземных и наземных объектов в российских регионах и за рубежом подвели сегодня президент Владимир Путин и председатель совета директоров компании "БТС-Мост" Руслан Байсаров. Встреча прошла в Кремле.

Р.Байсаров: Параметры нового Байкальского тоннеля Вы хорошо знаете. Хочу добавить, что мы завершили строительство на шесть месяцев раньше срока.

В.Путин: Это почти семь километров дорог.

Р.Байсаров: Да, абсолютно верно. Несмотря на пандемию коронавируса, первый такой тоннель в России построен… У нас трудились люди в сложных климатических условиях, прошу Вас наградить – как Вы и предлагали – особо отличившихся специалистов.

В.Путин: Сделаю это с удовольствием. Передайте им слова благодарности.

"Бамтоннельстрой" - одно из крупнейших предприятий этого профиля в мире. Среди ее проектов - мост на остров Русский, олимпийские объекты в Сочи, морской порт Сабетта. Сейчас специалисты компании строят мост через реку Зея в Благовещенске. Соответствующее поручение ранее дал глава государства. Сооружение протяженностью девять километров сдадут уже через два года.

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