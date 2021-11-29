ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин поздравил "Мосгаз" с днем рождения

15:03
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Сегодня практически вся энергия в столице вырабатывается на газе

Газовому хозяйству города Москвы - 156 лет. С праздником сотрудников "Мосгаза" поздравил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Глава города отметил, что история предприятия начиналась с пятисот фонарей и шести верст газопроводов, а сегодня практически вся энергия в столице вырабатывается на газе. Собянин подчеркнул, что в компании сложился профессиональный коллектив: ученые, эксперты мирового уровня.

Огромную благодарность мэр столицы выразил и ветеранам "Мосгаза".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сотрудник "Мосгаза"
Сотрудник "Мосгаза"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.