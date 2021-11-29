Сергей Собянин поздравил "Мосгаз" с днем рождения

Сегодня практически вся энергия в столице вырабатывается на газе

Газовому хозяйству города Москвы - 156 лет. С праздником сотрудников "Мосгаза" поздравил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Глава города отметил, что история предприятия начиналась с пятисот фонарей и шести верст газопроводов, а сегодня практически вся энергия в столице вырабатывается на газе. Собянин подчеркнул, что в компании сложился профессиональный коллектив: ученые, эксперты мирового уровня.

Огромную благодарность мэр столицы выразил и ветеранам "Мосгаза".

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