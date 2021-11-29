Человек-эпоха: каким мы запомним Владимира Наумова

Съемки в фильмах Наумова были гарантией успеха

Кинорежиссер, народный артист СССР Владимир Наумов скончался в Москве на 94-м году жизни. Он родился в семье кинематографистов, окончил ВГИК и сам сделал блистательную карьеру в кино. Он автор таких картин, как "Легенда о Тиле", "Бег", "Павел Корчагин", "Тревожная молодость". Его творческий путь растянулся на многие десятилетия, но легким никогда не был. Многие известные киноленты мастер снял в соавторстве с Александром Аловым, в том числе прославленный советский триллер "Тегеран-4"3 с участием Алена Делона, Игоря Костолевского и Натальи Белохвостиковой.

Фильм, жанр которого так сразу и не определишь - мелодрама или политический детектив? Картина о битве разведок с суровым названием "Тегеран-43" попадает в самое сердце. Наверное, по-другому и быть не могло, когда на съёмочной площадке режиссёр Владимир Наумов.

Владимир Наумов сам всегда говорил: я верю в случай. Возможно, именно так ещё в 60-х родился этот блестящий кинематографический дуэт - с Александром Аловым. Именно эти два режиссёра открыли нам Василия Ланового и смогли в картине о строительстве социализма сыграть на струнах души.

А потом была тоже революционная драма "Ветер", ставшая кинодебютом Александра Демьяненко. В молодом актере, будущем герое комедийных лент, Наумов увидел, прежде всего, драматического героя.

А первой запрещенной, оказавшейся на брежневской полке, стала трагикомедия "Скверный анекдот" по роману Достоевского. Уж слишком неудобной она показалась тем, кто отвечал за прокат. Хотя запрет не помешал режиссерам взяться за драму "Бег". Пьеса Булгакова имела славу контрреволюционной, и ставить ее в те годы казалось авантюрой.

"Тегеран-43" в 80-х прогремел не только в Советском Союзе, где его посмотрели 100 миллионов зрителей, полные залы были во Франции. Алена Делона удалось заполучить тоже благодаря режиссерской удаче и склонности к риску. На съемках в Париже из маленького эпизода, который хотели предложить звезде мирового кинематографа, за одну ночь родилась роль для героя Делона. И кто знает, о чем думал великий Азнавур, когда сочинял эти бессмертные строки, и не обошлось ли без кипучей энергии самого Владимира Наумова.

Он был эпохой, дружил с Феллини, который назвал его когда-то человеком внутренней свободы, вне времени и обстоятельств, вся жизнь которого - кино. До своего 94-летия Владимир Наумович не дожил всего неделю.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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