В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Последствия стихии устраняют

На полуострове из-за сильного ветра уже начались веерные отключения электроэнергии. И, по данным синоптиков, в ближайшее время скорость порывов может превысить 120 километров в час. На Крым надвигается ураган, который уже натворил бед в Турции. В Стамбуле стихия унесла по меньшей мере 4 жизни. Движение судов по проливу Босфор приостановлено. Нарушена работа местного аэропорта. А в Испании ликвидируют последствия снегопадов и наводнений.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram