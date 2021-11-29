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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

22:37
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Последствия стихии устраняют

На полуострове из-за сильного ветра уже начались веерные отключения электроэнергии. И, по данным синоптиков, в ближайшее время скорость порывов может превысить 120 километров в час. На Крым надвигается ураган, который уже натворил бед в Турции. В Стамбуле стихия унесла по меньшей мере 4 жизни. Движение судов по проливу Босфор приостановлено. Нарушена работа местного аэропорта. А в Испании ликвидируют последствия снегопадов и наводнений.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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