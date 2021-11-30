Доцент МГИМО оценил политический кризис на Украине

Власти пытаются переложить ответственность за свои неудачи на украинских олигархов и мифическую угрозу из России

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политическую ситуацию на Украине. К чему всерьёз готовится президент Украины Владимир Зеленский: к российскому вторжению или государственному перевороту? И почему в Киеве вдруг вспомнили о репарациях за партитуры Баха? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Оказывается, на Украине есть олигархи, и они тормозят преобразования, за которые бьется Владимир Зеленский. Россия постоянно мешает Украине. Россия как главный оппонент. Она виновата во всех смертных грехах: дороги плохие, пенсии низкие, Донбасс", - сказал эксперт. Таким образом власти Украины пытаются переложить ответственность за свои неудачи, в том числе неисполнение обещанных президентом Зеленским реформ, на украинских олигархов и мифическую угрозу из России.

Полный комментарий Топорнина смотрите в видео.

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