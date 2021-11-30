Саакашвили пожаловался на "безродных русских", скупающих квартиры в Батуми

Политик выступил с яркой речью в суде

Изголодавшийся, но не сломленный, с горящим взором: узник Михаил Саакашвили предстал перед судом. И как предстал! Получили все! Отдельно взятый Михаил Николозович поставил себя выше закона.

"Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии", - заявил политик.

И правильно! Михаил Саакашвили всю жизнь свою комедию играет. Как тут признать обвинение прокуратуры, когда ему 8 лет светит за превышение полномочий во время разгона митинга оппозиции в ноябре 2007 года и захват телекомпании "Имеди".

В Тбилиси Саакашвили получил всенародную поддержку у здания городского суда в количестве 15 человек, которые мгновенно стали жертвами режима. Были задержаны за отказ освободить проезжую часть.

Все ждали – неужели про Россию ничего не будет? Было!

"Я не буду скрывать, что некоторые американцы, мои друзья, советовали мне это сделать, потому что в противном случае русские зашли бы и сделали бы то, что Путин обещал Саркози: повесить меня за одно место", - рассказал он.

Вот так! Саакашвили давно открыто смотрит в глаза смерти. Смерть, похоже, устала отводить взор. На Украине его пытались прикончить.

"Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать... Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", - сообщил Саакашвили.

Это 2017 год, когда Саакашвили разругался с Петром Порошенко. Даже с крыши кинуться хотел, едва остановили. Эффектно расстаться с жизнью не получилось. Но и заткнуть рот Мишико не смогли даже в Киеве!

Вся жизнь в ожидании скорой расправы! Конечно, вы можете сказать, мол бывший политик, пытаясь напомнить о себе, балагурит и кривляется с искренностью городского сумасшедшего… И в целом будете правы. Кстати, в суде выяснилось, что еще до своего пленения на территории Грузии, куда он проник в контейнере с петрушкой и прочей зеленью, Михаил Николозович, по его словам, каким-то чудесным образом наведался в Батуми, и увидел там возмутительную картину.

"Провинциалы, безродные русские покупают 70% квартир, которые строятся", - пожаловался он.

Чувствуется в нем крепкий хозяйственник и человек государственного масштаба. Недаром гражданин Украины Михаил Саакашвили остается, пусть формально, главой исполкома реформ. А перед тем как залезть в рефрижератор с зеленью, направлявшийся в Грузию, он дважды получал предложение стать премьер-министром Украины, даже, по его словам, большую зарплату обещали. А в Грузию вернулся потому, что любит ее до сумасшествия! Вот это уже похоже на правду.

И действительно, есть люди, которые принимают его то за главнокомандующего, то за лидера нации, то за политика… Хотя в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram