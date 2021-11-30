Корвет и две подлодки ВМФ России завершили межфлотский переход

Корабли торжественно встретили во Владивостоке

Сегодня Владивосток торжественно встречал отряд кораблей Тихоокеанского флота. На главную базу прибыли корвет "Гремящий" и две подлодки: "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Это их первый переход из Балтики к месту постоянной прописки. Чтобы оказаться в родной гавани, моряки преодолели два океана и семь морей.

Снег, метель, штормовой ветер. Торжественные мероприятия состоялись даже при такой погоде. Ведь эту встречу моряки тихоокеанцы и их семьи ждали почти четыре года.

Экипажи корвета "Гремящий", подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" сформировали еще в 2017 году и направили в Балтийск. Именно там построили эти новейшие образцы кораблей, предназначенные для Тихоокеанского флота. И сейчас, совершив уникальный переход, они прибыли во Владивосток.

"Самая большая сложность - длительность перехода. 107 суток. По протяженности это самый большой переход с 70-х годов для дизельных подлодок", - рассказал Антон Юсупов, командир подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", капитан второго ранга.

Подводные корабли 636-го проекта первые в Тихоокеанском флоте дизель-электрические подлодки, которые оснащены высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Большинство технических преимуществ субмарин военные держат в секрете. Известно, что они могут погружаться на глубину 300 метров. Несмотря на солидные размеры, практически незаметны для противника.

"По классификации НАТО называют "черной дырой". Великолепная скрытность. Новые узлы амортизации. Фон от этой подлодки ниже фона океана", - сообщил Александр Бузаков, генеральный директор "Адмиралтейские верфи".

Корвет "Гремящий" - единственный в составе ВМФ России, который оснащен высокоточным орудием большой дальности. Планируется выпуск серии кораблей данного класса. Во время перехода с верфи в Балтийске во Владивосток он показал себя наилучшим образом. Продемонстрировал всю боевую мощь во время совместных учений с кораблями Северного флота.

"Очень большой интерес проявляли все иностранные корабли к нашему отряду, всегда прилетал самолет-разведчик, вертолет, чувствовалось очень повышенное внимание к нашим отрядам", - заявил Олег Потапов, командир многоцелевого сторожевого корабля "Гремящий", капитан второго ранга.

Корвет и подводные лодки официально приняты в состав Тихоокеанского флота. У экипажей впереди небольшие выходные в кругу семьи. А затем возвращение на службу, но уже рядом с домом.

После перехода на кораблях проведут плановые технические работы, пополнят материальные запасы. Пока подводные лодки и корвет останутся в родной гавани, в самом центре Владивостока.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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