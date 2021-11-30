При ликвидации пожара в Москве спасли 5 человек

В жилом доме загорелась квартира пенсионерки

На севере Москвы накануне вечером тушили крупный пожар на Дубнинской улице. Там загорелась квартира на седьмом этаже, где проживала пенсионерка.

По предварительным данным, вспыхнули мебель и личные вещи. Огонь быстро разгорелся, охватив несколько комнат и балкон. По словам очевидцев, языки пламени добрались даже до верхней квартиры. В ходе тушения пожарные спасли пять человек, еще 16 эвакуировали. Хозяйка квартиры госпитализирована.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram