Опасный мутант: что известно об омикрон-штамме коронавируса

Новый вариант COVID-19 быстро распространяется по миру

Первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксировали еще в нескольких странах, в том числе во Франции, Швеции, Канаде и Японии. Уже доказано: против "омикрона" эффективен российский препарат "Мир-19". Сейчас завершается его регистрация в Минздраве.

Вариант, вызывающий опасения. Так ВОЗ классифицировала "омикрон". Новому штамму коронавируса всего несколько дней, но он уже разлетелся по миру: ЮАР, Австралия, Гонконг, Германия, Великобритания. Всего 22 страны. Сегодня первые случая заражения зарегистрировали во Франции, Швеции, Канаде и Японии.

"Человек с положительным результатом на коронавирус приехал в Японию из Намибии, в Национальном институте инфекционных заболеваний был проведен анализ генома, министерство здравоохранения подтвердило, что это вариант "омикрон", - рассказал Хироказу Матсуно, главный секретарь кабмина Японии.

Ситуация похожа на весну 2020 года. В начале пандемии мир закрылся. Отмена сообщений между странами позволила выиграть время, изучить врага и подготовится к его приходу. Скорее всего, с появлением "омикрона" придется сделать тоже самое, сходятся во мнении эксперты.

"Этот вариант мы обнаружили совсем недавно, но прямо сейчас он распространяется во многих странах. Полагаю, этот процесс займет несколько недель. Как было в начале пандемии коронавируса. Те, страны, которые уже ввели ограничения транспортного сообщения, поступили правильно", - заключила Эмилия Скирмунт, вирусолог университета Оксфорда.

Британские медики, изучившие состояние пациентов с "омикроном", сообщили, что у заболевших не пропадает вкус и обоняние. Это важный симптом коронавируса. В остальном симптоматика схожая - усталость, сердцебиение, общее плохое самочувствие.

В США - стране-лидере по количеству заболевших и умерших от коронавируса сохраняют спокойствие. Подбадривает сограждан лично президент. Джо Байден заявил - американские производители вакцин в кратчайшие сроки изобретут новое противоядие. Но вот ученые из исследовательского университета Джонса Хопкинса не столь оптимистичны.

"Омикрон" имеет более тридцати мутаций. Многие из них еще будут изменяться. Мы столкнёмся с ними впервые. Можно предположить, что к новым мутациям при их появлении не удастся быстро выработать иммунитет. Так было на ранних стадиях появления дельта-штамма", - сообщил Уильям Мосс, доктор исследовательского университета Джонса Хопкинса.

В связи с все новыми формами коронавируса Европа ужесточает законы. В Австрии за отказ от обязательной вакцинации можно отправиться в тюрьму на четыре месяца. Это, конечно, крайняя мера, будет применяться к злостным уклонистам. А вот штраф от трех тысяч шестисот евро до более чем семи тысяч может быть выписан уже при первом нарушении новых правил.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что в нашей стране не планируется введение штрафов за отказ от вакцинации. "Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Люди должны сами осознать необходимость прививки, уверены депутаты Госдумы.

"Мы сейчас словом действуем, убеждаем, потому что президент с уважением относится к избирателям, к людям. Но другого пути, кроме как вакцинация, это показывает практика, мировой опыт, нет выхода другого", - подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

Для исследования эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" понадобится три недели. К весне следующего года при необходимости может быть выпущено порядка 100 миллионов доз модифицированной российской вакцины. В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что новый препарат "Мир-19" также будет эффективен против омикрона.

Павел Прокопенко, Мария Миташева. "ТВ Центр".

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