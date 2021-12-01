Что изменилось в жизни россиян с 1 декабря

В частности, доступ к социально-значимым интернет-ресурсам стал бесплатным

Теперь об изменениях в законодательстве, которые вступают в силу с 1 декабря. Доступ к социально-значимым интернет-ресурсам становится полностью бесплатным. В список включили более 300 сайтов, в том числе портал госуслуг, официальные страницы госорганов, банков и соцсетей. Эти ресурсы можно посещать даже при нулевом балансе. Функцию необходимо активировать в личном кабинете своего провайдера.

Также сегодня вступает в силу целый ряд законов, которые помогут защитить россиян от мошенничества. Страницы с рекламой финансовых пирамид и нелегальных кредитных организаций теперь могут блокировать во внесудебном порядке в течение нескольких дней.

Ещё одно новшество предусматривает наказание за торговлю немаркированными лекарствами. Нарушителей ждут штрафы до 100 тысяч рублей. Маркировать продукцию теперь обязаны производители молочной продукции и поставщики минеральной воды.

Кроме того, с 1 декабря будет произведена автоматическая индексация выплат для трёх категорий пенсионеров. В частности, надбавки получат граждане, отметившие в ноябре 80-летний юбилей.

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