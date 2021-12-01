Снегопад в Москве и шторм на юге: в России бушует непогода

В Сочи ветер повалил десятки деревьев

В Приморье бушует мощный снежный циклон. За сутки в крае выпала месячная норма осадков. В аэропорту Владивостока задерживается прибытие и вылет 10 рейсов. Приостановлено междугороднее автобусное сообщение, не работает паромная переправа. Накануне в снегу застрял автобус со школьниками. Вызволять их пришлось спасателям. Сегодня все учебные заведения переведены на дистанционку.

А на юге России - залповые ливни с грозами и даже смерчи. В Сочи штормовой ветер повалил десятки деревьев. Серьёзные подтопления в Анапе. За несколько часов улицы превратились в реки. МЧС предупреждает об опасности схода селей.

Последствия непогоды ликвидируют в Крыму. Энергетики восстанавливают подачу света в районы Севастополя. В Ялте действует штормовое предупреждение. Третий день закрыта дорога на Ай-Петри.

Не прекращается снегопад в Москве. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В столице и сегодня объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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