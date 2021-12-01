Подросток устроил стрельбу в американской школе: трое погибли

Трагедия произошла в городе Оксфорд

Три человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в школе в американском городе Оксфорд. Все жертвы и пострадавшие - несовершеннолетние.

Огонь на поражение открыл 15-летний подросток, который обучался в этой школе. Он пронёс на территорию полуавтоматический пистолет. До прибытия полиции нападавший успел опустошить целый магазин. Когда стражи порядка потребовали сложить оружие, подросток сдался. Следователи пытаются определить мотивы преступления, изучают записи с камер видеонаблюдения и проверяют страницы в соцсетях, которые вёл подозреваемый.

В последнее время в США возросло число случаев стрельбы в общественных местах. Только в этом году произошло 26 нападений в школах с участием несовершеннолетних.

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