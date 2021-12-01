Лось напал на ребенка в челябинском нацпарке

Зверь вышел на туристическую тропу

В национальном парке Челябинской области лось напал на людей. Инцидент произошел из-за неосторожности и игнорирования элементарных правил безопасности.

Зверь вышел на туристическую тропу и поначалу проявлял дружелюбие к гостям. Неожиданно теплый приём очевидно заставил посетителей забыть о простом, но очень важном требовании - не приближаться к диким животным и не кормить их. Последствия не заставили себя ждать - лось ударил копытами маленькую девочку, а затем атаковал женщину, которая пыталась защитить ребенка. Криками сохатого отогнали в лес.

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