Лось напал на ребенка в челябинском нацпарке

Зверь вышел на туристическую тропу
В национальном парке Челябинской области лось напал на людей. Инцидент произошел из-за неосторожности и игнорирования элементарных правил безопасности.
Зверь вышел на туристическую тропу и поначалу проявлял дружелюбие к гостям. Неожиданно теплый приём очевидно заставил посетителей забыть о простом, но очень важном требовании - не приближаться к диким животным и не кормить их. Последствия не заставили себя ждать - лось ударил копытами маленькую девочку, а затем атаковал женщину, которая пыталась защитить ребенка. Криками сохатого отогнали в лес.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram