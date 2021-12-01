Глава ВТБ рассказал Путину о поддержке пенсионеров и детей

Бесплатную детскую страховку от онкологии получили 50 тысяч детей

ВТБ рассчитывает к концу года выйти на рекордную прибыль - более 300 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину рассказал глава кредитной организации Андрей Костин. Встреча прошла накануне поздно вечером в Кремле.

По словам Костина, на результат повлияла благоприятная экономическая ситуация в целом, а также проведенная в структуре банка глубокая цифровая трансформация. На 18,5% вырос кредитный портфель, преимущественно за счет ипотеки. Причем четверть таких займов приходится на льготные программы. В перспективе - приоритетными станут экологические и социальные аспекты.

А. Костин: Мы разрабатываем целый ряд социальных продуктов для поддержки, прежде всего, наименее социально защищённых слоёв населения – пенсионеры и дети. Например, для пенсионеров мы обеспечиваем бесплатную страховку от всех видов мошенничества, это наиболее уязвимая группа населения.

В. Путин: Доверчивые.

А. Костин: Доверчивые. Мы поняли, что сейчас используются даже не высокотехнологичные системы, а просто звонки, уговоры. Мы также выплачиваем определённую добавку при открытии счёта, дополнительные средства пенсионерам. Для детей мы внедрили дополнительные начисления, когда государство переводит школьные платежки, и внедрили бесплатную детскую страховку от онкологии. Примерно 50 тысяч детей уже у нас эту страховку получили.

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