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В Подмосковье полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

15:17
  • среда
  • 01 декабря 2021

В ходе обыска оперативники изъяли пять килограммов мефедрона

В Подмосковье  ликвидирована  подпольная нарколаборатория. Мужчина, который был ранее судим, арендовал участок, где в хозяйственной постройке  организовал масштабное производство опасного психотропного вещества - мефедрона.  Всё помещение и даже двор были заставлены спецоборудованием, канистрами и другими емкостями с реактивами.

В ходе обыска оперативники изъяли пять килограммов уже готового наркотика. Подозреваемый сейчас находится под стражей, расследование продолжается.

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Подпольная нарколаборатория
Подпольная нарколаборатория
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