В Подмосковье полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

В ходе обыска оперативники изъяли пять килограммов мефедрона
В Подмосковье ликвидирована подпольная нарколаборатория. Мужчина, который был ранее судим, арендовал участок, где в хозяйственной постройке организовал масштабное производство опасного психотропного вещества - мефедрона. Всё помещение и даже двор были заставлены спецоборудованием, канистрами и другими емкостями с реактивами.
В ходе обыска оперативники изъяли пять килограммов уже готового наркотика. Подозреваемый сейчас находится под стражей, расследование продолжается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram