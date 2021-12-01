В Подмосковье полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

В ходе обыска оперативники изъяли пять килограммов мефедрона

В Подмосковье ликвидирована подпольная нарколаборатория. Мужчина, который был ранее судим, арендовал участок, где в хозяйственной постройке организовал масштабное производство опасного психотропного вещества - мефедрона. Всё помещение и даже двор были заставлены спецоборудованием, канистрами и другими емкостями с реактивами.

В ходе обыска оперативники изъяли пять килограммов уже готового наркотика. Подозреваемый сейчас находится под стражей, расследование продолжается.

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