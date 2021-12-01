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Знаменитости присоединились к акции "Забери друга из приюта"

15:15
  • среда
  • 01 декабря 2021

В рамках мероприятия можно увидеть необычный фотопроект

В Москве стартовала акция "Забери друга из приюта". В рамках мероприятия можно увидеть необычный фотопроект. На снимках - 40 российских звёзд культуры и спорта представлены вместе с четвероногими друзьями.

Инициаторы акции хотят привлечь внимание как можно большего числа людей к проблеме брошенных животных, привить обществу ответственное отношения к домашним питомцам, повысить нравственность и развить культуру милосердия.

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