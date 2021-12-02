Кафедра русского народно-певческого искусства МГИК отпраздновала юбилей

На юбилейном концерте прозвучали народные песни

50 лет исполнилось кафедре Русского народно-певческого искусства Московского государственного института культуры. Юбилейную дату отметили праздничным концертом.

Здесь прозвучали русские народные песни. Одно из интересных направлений кафедры – изучение певческих стилей различных регионов нашей страны. Студенты встречаются с народными певцами, записывают ранее неизвестные песни и включают их в концертный репертуар. Сейчас собрано уже более 65 тысяч записей, которые также издаются в нотных сборниках.

"Наши выпускники работают во многих, во многих учебных заведениях, творческих коллективах, в том числе в ансамбле Русской песни под руководством Бабкиной, в хоре имени Пятницкого, Сибирском хоре, в Уральском хоре государственном", - рассказал заведующая кафедрой Русского народно-певческого искусства МГИК Татьяна Беляева.

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