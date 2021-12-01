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Москва заняла первое место в Европе по инновациям в борьбе с COVID-19

15:04
  • среда
  • 01 декабря 2021

Столица опередила Лондон и Барселону

Москва заняла первое место в Европе по инновациям в борьбе с COVID-19. Российская столица опередила Лондон и Барселону. Рейтинг составило исследовательское агентство StartupBlink.

Среди мировых мегаполисов Москва занимает третью строчку после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Добиться таких высоких показателей помогло почти 160 передовых решений, которые применяются в Москве для борьбы с распространением коронавируса.

Москва первой в России столкнулась с пандемией. Здесь с самого начала была развёрнута система ПЦР-тестирования, запущен масштабный процесс перепрофилирования клиник, в короткие сроки построена больница в Вороновском, развернуты временные госпитали. Был утвержден единый стандарт по лечению коронавируса, в том числе применение плазмы для лечения. Открыты уникальные КТ-центры, а для тех, кто лечится на дому, начал работу Центр телемедицины. Москва первая в стране начала прививать от ковида.

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