Аналитики Credit Suisse призвали отказаться от мяса и кофе ради сохранения климата

Воду в унитазе позволено спускать два раза в день - придется покрутиться ради "зеленого" будущего

"Зеленая" повестка - дело каждого. Меньше газов надо выбрасывать и есть поменьше. Ключевые слова зеленой политики: норма выбросов. Что выбрасываем? CO2. "Зеленые" активисты взывают к экосознанию и убеждают, что это касается каждого из нас. Кто же против подключиться к экологическому образу жизни и мышления? Но что конкретно делать? В пересчете на каждого жителя планеты выброс не должен превышать три тонны углекислого газа. Швейцарские эксперты из Credit Suisse выпустили отчет с рекомендациями, как уложиться в норму: "Глобальные дебаты по поводу изменения климата обычно сосредоточены на правительствах и компаниях, и не обращают внимания на главный фактор выбросов - потребителя".

Так это же мы с вами! Эксперты подсказывают - главными источниками углеродного следа в еде являются красное мясо, пиво, молоко и кофе. И вот конкретные рекомендации – что потреблять и в каких количествах.

Человеку, охваченному "зеленым" сознанием, положено два куска курицы по 100 граммов в неделю. Можно позволить себе 25 граммов сыра каждые семь дней – пир горой! Кофе исключается. Человек с экосознанием не тратит деньги на наряды – в год ему положено две пары джинсов и не более 3 рубашек. Телевизор и интернет можно. Два часа в день. О видеоиграх придется забыть.

Подолгу расслабляться в душе не получится – разрешается четыре минуты шесть раз в неделю. Воду в унитазе позволено спускать два раза в день - придется покрутиться ради "зеленого" будущего. Кстати, человеку с "зелеными" мыслями летать на самолете разрешили, но только один раз в год. И недалеко. Для повседневных перемещений разрешен электромобиль и велосипед.

Застрельщики "зеленых" инициатив любят масштабные мероприятия. В Глазго в ноябре прошла конференция по изменению климата. Прибыли 400 частных самолетов с мировыми лидерами и представителями крупного бизнеса на борту.

Дотошные специалисты подсчитали – бизнес-джеты выбросили примерно 13 тысяч тонн углерода. Злобные журналисты тоже приводят цифры - сколько Джо Байден, прибывший с саммита в Риме со своей командой, выбросил СО2 за несколько дней. Кортеж из 85 автомобилей и бронированный лимузин выдают по 4 килоуглерода на километр. Ничего! Мы с вами уменьшим порцию сыра до 10 граммов в неделю. Или от душа откажемся, чтобы Джо спокойно катался на своем девятитонном лимузине.

Британское интернет издание Spiked резонно замечает – "зеленые" хотят, чтобы мы злились на парня из рабочего класса за рулем грузовика с привычной едой топливом? Бред какой-то!

"Простой работяга обязан упахиваться за один несчастный рейс в год, чтобы сбежать от невзгод капиталистического общества хотя бы на пару недель, а лакатели шампанского из самолетов с арендной платой в 10 000 долларов в час прикидываются сверхсознательными защитниками несчастной матери-природы", - говорится в публикации.

"Зеленый" саммит в Глазго издание называет чуть ли не самым тошнотворным проявлением кичливой олигархии за последнее время. А где простые герои из народа, борцы за "зеленое" будущее? Грета Тунберг! Которая запрещает нам добывать полезные ископаемые и ездить на машинах, владеет фондом и парой экологических брендов, которые оценивают как минимум в 3 миллиарда долларов. Неплохая компенсация за украденное детство.

"Зеленая" повестка, безусловно, дело важное, но пока она выглядит как большая пиар-кампания, где крутятся большие деньги и одни уже зарабатывают капитал, получают славу борцов за светлое будущее. Остальным: жесткая экономия. 25 граммов сыра в неделю, три рубашки в год и велопрогулки. И гордость за то, что спасаем планету. Пока главные спасители пьют шампанское в частных самолетах. Начну с себя. Обязуюсь урезать потребление курицы до одного куска в неделю. Хотя пока, мне кажется, в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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