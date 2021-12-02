В ВОЗ оценили возможность применения "Спутник V" в Африке

Российскую вакцину уже одобрили более 70 государств мира

Одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения позволит использовать вакцину в большинстве стран Африки. Об этом заявили представители регионального офиса ВОЗ. Как отмечают эксперты, важно изучить опыт применения российского препарата, где он на практике доказал свою эффективность.

"Спутник V" уже используют на африканском континенте: в Марокко, Кении, Анголе, Джибути и Республике Конго. И география расширяется. Российскую вакцину уже одобрили более 70 государств мира, где проживают в общей сложности свыше четырех миллиардов человек - половина населения Земли.

И сейчас востребованность "Спутника" растёт из-за нового штамма коронавируса. Первый случай омикрона отмечен в самом густонаселённом штате США - Калифорнии. Уже установлено, что инфицированный вернулся из поездки в ЮАР более недели назад.

Новая мутация, по последним данным, выявлена в 24 странах. Накануне ее обнаружили в Бразилии, Ирландии, а также в Норвегии. Там вводят новые санитарные ограничения. Теперь все жители обязаны носить маски в транспорте, магазинах и торговых центрах. Норвежским компаниям рекомендовали перевести большую часть сотрудников на удалёнку. Ещё семь случаев заболевания зафиксировали в Дании. Три - в Испании.

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