"Народ Африки винить нельзя": генсек ООН осудил реакцию мира на омикрон-штамм

Антониу Гутерриш призвал финансировать производство вакцин на материке

Более восьми миллиардов прививок от коронавируса уже сделано по всему миру. Половина приходится на Китай, Индию и США. Чтобы защитить от инфекции как можно больше граждан, в Греции вводят обязательную вакцинацию для пожилых. В Германии планируют ввести ограничения для непривитых. Омикрон-штамм выявили еще в двух странах – США и ОАЭ.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в США. Житель Калифорнии вернулся из поездки в Южную Африку и почувствовал недомогание.

"Сразу после возвращения у него появились симптомы, и он поступил правильно, прошел обследование и сообщил о своих путешествиях. Он прививался вакциной Moderna, но ревакцинации не было. У него были легкие симптомы, и, к счастью, ему лучше", - заявил Грант Колфакс, директор департамента здравоохранения Сан-Франциско.

Власти тестируют всех, с кем контактировал заболевший, отправляют их на карантин. И рассматривают вопрос о приостановке авиасообщения с другими странами, чтобы замедлить распространение нового штамма и успеть подготовиться.

"В течение двух или двух с половиной, трех недель мы много узнаем о том, действительно ли он ускользает от вакцинного иммунитета. И какова разница между вакцинированным и невакцинированным", - заявил Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

Омикрон-штамм выявлен уже в 24 странах. Бразилия подтвердила обнаружение третьего случая за последние дни. Как и в США, заболевший прибыл из Южной Африки. Люди напуганы новостями и спешат повторно вакцинироваться.

Омикрон-штамм захватывает африканские страны. Они становятся плацдармом для дальнейшего распространения вируса по миру. Помешать этому практически невозможно.

"К сожалению, менее 6% африканцев в настоящее время вакцинированы, в то время как во всем остальном мире уровень вакцинации, возможно, в 10 раз выше", - сказал Мусса Факи Махамат, председатель комиссии Африканского союза.

Глава ООН осуждает ограничения на поездки, нацеленные на южноафриканские страны с зарегистрированными случаями нового варианта коронавируса, и называет это формой расистской сегрегации.

"Мы должны продолжать поддерживать и финансировать устойчивое производство вакцин в Африке. Народ Африки нельзя винить в низком уровне вакцинации, и он не должен быть коллективно наказан за выявление и обмен важной научной информацией с миром", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

В европейских странах, где один за другим фиксируют случаи заражения новым штаммом, об этике сейчас думают меньше всего. Границы вновь закрываются. Обязательное тестирование могут ввести для передвижения внутри союза. Во Франции на рождественские ярмарки теперь пускают только вакцинированных.

В Германии, где все еще преобладает дельта-штамм, фиксируют больше 70 тысяч новых заболевших в сутки. Рекорд за рекордом. На юге страны не хватает мест в больницах. Приходится с помощью военной авиации перевозить больных в другие регионы.

Парламент Греции проголосовал за обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет. В стране ужесточили антиковидные меры.

В России усиливают санитарный контроль из-за нового штамма. В аэропорту Ростова организован специальный мониторинг . В Ивановской области все прибывающие из африканских стран обязаны сделать тест. В Липецкой и Челябинской области расширили список граждан, которые в обязательном порядке должны вакцинироваться. Теперь это касается всех жителей старше 60 лет и студентов от 18 лет. Прививочные пункты открывают прямо в вузах.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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