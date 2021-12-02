В Петербурге открылся форум "Арктика: настоящее и будущее"

Участники обсуждают развитие российского Севера

Развитие российского Севера обсуждают в Санкт-Петербурге. Там открылся 11-й международный форум "Арктика: настоящее и будущее".

На мероприятии собрались представители бизнеса и органов власти. Среди главных тем - развитие инфраструктуры, промышленности и науки в регионе. Эксперты обсуждают новые способы экономического роста региона. Участники отметили, что Арктика - уникальная зона для обеспечения устойчивого развития экономики нашей страны.

"Российские границы должны быть надежно защищены. Мы занимаемся уточнением навигационных карт, уточнением исходных линий, уточнением линий, по которым проходит граница Российской Федерации на море. И это сложная работа, потому что, понятное дело, она делается в Арктике", - заявил Владимир Касатонов, вице-адмирал, заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом.

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