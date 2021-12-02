В российских вузах откроют центры развития управленческих компетенций

Студенты смогут получить надпрофессиональные навыки

Лидерские качества и организаторские способности. В российских вузах открывают центры оценки и развития управленческих компетенций.

Студенты смогут получить надпрофессиональные навыки, необходимые для успешного начала карьеры. К 2023 году в ведущих университетах страны будут работать около 70 таких центров, которые также станут местом для встречи учащихся с работодателями и представителями органов власти. Проект реализуется по инициативе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Любой университет, даже тот, который дает самые лучшие знания, профессиональные компетенции, знания, должен давать и надпрофессиональные знания, компетенции. Именно они востребованы работодателями, они нужны выпускникам", - заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

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