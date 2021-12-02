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В Москве для лечения пациентов с COVID-19 начали применять арфатерапию

15:07
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Медики уверены, что музыка помогает больным быстрее пойти на поправку

Для лечения пациентов во временном ковид-госпитале в АТЦ "Москва" кроме традиционных методов применяют арфатерапию. Игрой на этом инструменте владеет один из врачей. Теперь арфа постоянно находится  в "красной" зоне. Медики уверены, что музыка помогает больным быстрее пойти на поправку.

"Сама музыкотерапия показывает замечательный, положительный эффект, уже смогли понаблюдать за здоровьем наших пациентов. Поэтому я надеюсь, что в будущем мы сможем чаще использовать музыкотерапию в их лечении", - заявил Сергей Дерезюк, врач временного ковидного госпиталя в АТЦ "Москва".

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Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
Арфатерапия в больнице
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