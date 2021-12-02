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Мощный шторм обрушился на Сочи (видео)

18:11
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Непогода направляется в сторону Крыма

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. На полуостров надвигается ветер с порывами до 25 метров в секунду. К чему стоит готовиться - можно судить по кадрам из Сочи, где ураган бушует уже несколько суток, сообщает "ТВ Центр".

В четверг набережные курорта и образовательного центра "Сириус" накрыли многометровые волны. На пляжах повреждена инфраструктура, разрушены детские площадки. Напора стихии не выдержали даже волнорезы.

Местами затоплены дворы, вода хлынула и на первые этажи зданий. Накануне с пирса одного из гуляющих смыло в море. Ему помогли выбраться прохожие. По прогнозам, шторм не утихнет до пятницы. Местных жителей также предупреждают о надвигающем снегопаде.

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