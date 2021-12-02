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В России выделят 100 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

22:28
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Средства помогут расселить порядка 2 млн квадратных метров аварийного жилья

Более 100 миллиардов рублей направит правительство в этом году на расселение аварийных домов, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Это позволит построить качественное жилье взамен двух миллионов квадратных метров аварийного. Сегодня же правительство приняло решение направить еще 6 миллиардов рублей на ежемесячные денежные выплаты малообеспеченным семьям, отмечает "ТВ Центр". Ранее на эти цели уже выделили 305 миллиардов.

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