В России выделят 100 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Средства помогут расселить порядка 2 млн квадратных метров аварийного жилья

Более 100 миллиардов рублей направит правительство в этом году на расселение аварийных домов, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Это позволит построить качественное жилье взамен двух миллионов квадратных метров аварийного. Сегодня же правительство приняло решение направить еще 6 миллиардов рублей на ежемесячные денежные выплаты малообеспеченным семьям, отмечает "ТВ Центр". Ранее на эти цели уже выделили 305 миллиардов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram