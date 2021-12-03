Минобороны рассекретило уникальный архив о битве за Москву

Впервые опубликована карта Генштаба с планами контрнаступления, которое разработал Георгий Жуков

Сегодня в России отмечают День Неизвестного Солдата в память о тех, кто доблестно защищал родину, но их имена не удалось установить. Эта дата практически совпала с 80-летием начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву, которое стало первым крупным поражением Вермахта.

Сегодня Минобороны рассекретило уникальные архивные документы. Впервые опубликована карта Генштаба с планами контрнаступления, которое разработал Георгий Жуков. Командующий Западным фронтом предложил сосредоточить большую часть войск и авиации к северу от Москвы. Остальные дивизии - на левом фланге - должны были отвлечь неприятеля, пока основные силы шли на прорыв.

Большой раздел посвящён оборонным сооружениям, которые позволили сдержать врага на подступах к столице. Впервые стало известно об искусственной водной преграде в Дмитровском районе, которую создали советские инженеры. Она растянулась на многие километры и не позволила боевой технике германской армии вплотную приблизится к Москве.

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