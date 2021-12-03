В Волжском полиция устроила погоню со стрельбой

Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток

В Волгоградской области полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя-лихача. Он пытался уйти от погони, нарушая все возможные правила движения, и создавал угрозу для жизни людей.

Инцидент произошёл в городе Волжском. На одной из улиц сотрудники ДПС заметили автомобиль с полностью тонированными стёклами. Инспекторы потребовали водителя остановиться, однако все сигналы он игнорировал. Началась погоня. В попытках скрыться лихач совершал рискованные манёвры перестраивался на огромной скорости, резко тормозил. Тогда полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а после - прицельные по колёсам. Но нарушитель не остановился и сбил сотрудника ДПС, который пытался преградить ему путь. После этого врезался в служебный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре был задержан. Как выяснилось, за рулём находился несовершеннолетний.

"В результате применения табельного оружия никто не пострадал. Проведена служебная проверка, она подтвердила законность действий нашей сотрудницы. Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток. Сотрудниками территориального подразделения СК против него возбуждено уголовное дело. Кроме того, по фактам нарушения ПДД сотрудниками полиции составлены административные протоколы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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