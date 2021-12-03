Погодная лихорадка надвигается на Центральную Россию

А за окном то дождь, то снег

Мощные циклоны не покидают российские регионы. Штормовое предупреждение в Крыму. На полуостров надвигается шквалистый ветер и ливни. С последствиями удара стихии борются в Сочи - в порядок приводят набережные. Непогода и на Дальнем Востоке. В Магаданской области метель. Сложная ситуация на дорогах.

Что ни день, то новые погодные сюрпризы. Дальний Восток в крепких объятиях циклона. Снежный шторм, атаковавший Магаданский край, не стихает уже вторые сутки. Практически нулевая видимость привела к большому числу аварий на дорогах. Из-за сильного порывистого ветра передвигаться по улицам пешком почти невозможно. Объявлено штормовое предупреждение. Волной с места стоянки сорвало старый рыболовецкий сейнер. По словам очевидцев, в районе форватера он столкнулся с ещё одним судном и пошёл ко дну. Затонувший плашкоут владельцу теперь придётся поднимать, потому что он будет мешать рыболовецким судам на маршруте к причалу.

На Урале коммунальные службы устраняют последствия ледяного дождя, который прошел накануне. Затянувшиеся почти на двое суток осадки превратили в каток все улицы. Добраться, а точнее "доскользить" куда-либо для жителей стало большой проблемой. Учащихся некоторых школ в регионе перевели на дистанционное обучение. А в Кургане из-за образовавшейся наледи приостановили все автобусное сообщение.

А на Центральную Россию надвигается "метеолихорадка". По словам синоптиков, погоду здесь в ближайшие несколько дней будут определять так называемые температурные качели.

"Костромская область, Ярославская, Ивановская, Тверская – здесь более будут сильно выраженные колебания температурные, а для Москвы мы тоже будем иметь за последние вот эти пять-шесть дней – и волны тепла, и резкое похолодание, и со снегопадами", - рассказывает начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В столице в пятницу будет ноль - плюс два градуса. Но уже к вечеру ожидаются заморозки. В ночь на субботу температура опуститься до минус шести. В выходные москвичей ожидают дождь, мокрый снег и гололедица.

Татьяна Сидорова, Наталья Тарасова. "ТВ Центр".

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