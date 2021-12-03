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В России отмечают День Неизвестного Солдата

11:46
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Торжественные церемонии проходят по всей стране

Сегодня в России отмечают День Неизвестного Солдата в память о тех, кто доблестно защищал родину, но их имена не удалось установить. Торжественные церемонии проходят по всей стране.

Родственники погибших воинов собрались накануне в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В зале исторической правды состоялось мероприятие "Неизвестные известные герои Великой Войны". Участие также приняли депутаты и сенаторы, представители Министерства обороны.

В рамках акции "Дорога домой" останки погибших бойцов, обнаруженные во время поисковой экспедиции "Вахта памяти", передали родственникам.

"Герои той далекой войны - это герои разных национальностей, разных конфессий, разного возраста. Но объединяет их одно. Они отдали самое дорогое, что у них было - за родину, за свою семью, за нас с вами - свою жизнь", - сказала Елена Цунаева, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственный секретарь "Поискового Движения России".

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