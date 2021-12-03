Инспектор ДПС рассказала о погоне за подростком в Волжском

Лихач устроил гонки с полицией

Погоня со стрельбой развернулась на улицах города Волжский Волгоградской области. Сотрудники ДПС потребовали остановиться водителя машины с полностью тонированными стёклами. Но лихач попытался скрыться, совершая опасные манёвры и создавая угрозу для других участников движения и пешеходов. Полицейским пришлось применить оружие.

Погоня со стрельбой, рискованные дорожные манёвры и даже таран полицейской машины. Кажется, в этой истории есть всё, на что способна фантазия голливудского сценариста. Вот только случилась она в реальности - на обычной трассе в Волгоградской области. Кто за рулём, до последнего оставалось интригой. Разглядеть водителя оказалось невозможно за тонированными стёклами. Тёмным было даже лобовое. Именно это первоначально привлекло внимание инспекторов ДПС – когда они только заметили автомобиль на дороге. В ответ на законное требование остановиться нарушитель лишь прибавил скорость.

В погоню за легковушкой бросились сразу две патрульные машины. Пытаясь уйти от преследования, лихач нарушил, кажется, все правила. Резко тормозил, перестраивался на большой скорости, создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения. Сотрудница ДПС Анжела Глушко - единственная в области девушка-автоинспектор - открыла огонь. Сначала - предупредительные выстрелы в воздух. Потом - прицельные по колёсам. Но нарушитель продолжил движение. Сбил сотрудника ДПС, протаранил служебный автомобиль, но и на этом не успокоился.

"Водитель побежал и пассажир. Я выпрыгнула из окна, потому что сидела, стреляла на окне. Один из пассажиров был с рюкзаком. Думали, запрещённое что-то. Первого его, дальше велась погоня за водителем", - рассказала Анжела Глушко, инспектор ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волжский.

Инспектор Глушко - мастер спорта по дзюдо и самбо. Догнать нарушителя труда не составило.

"Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток. Сотрудниками территориального подразделения СК против него возбуждено уголовное дело. Кроме того, по фактам нарушения ПДД сотрудниками полиции составлены административные протоколы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Мотивы нарушителя устанавливаются. В отношении полицейских проведена служебная проверка. Она показала, что сотрудники действовали правомерно и применили табельное оружие на законных основаниях.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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