"Мы пока привыкаем": москвичи отреагировали на автобусную реформу

Привычные маршруты изменили согласно проекту "Магистраль"

Пассажиры наземного общественного транспорта привыкают к новой схеме движения автобусов. Её в некоторых районах ввели в действие две недели назад. "Магистраль" - это не только маршруты, скорректированные с учётом остановок у социальных объектов, но и нумерация. Как изменения оценили москвичи и что о нововведениях думают водители?

Уже больше недели два московских округа - Центральный и Южный - едут по-новому. По проекту "Магистраль" были переформатированы привычные автобусные маршруты: исчезли лишние и появились новые.

"Лучше стало - больше автобусов, номеров. Маршрутов больше. Все ясно, все понятно", - сказал Николай Кирбитов.

Первые изменения затронули около 200 маршрутов - у них обновились номера. Все автобусы разделили на три основные категории. С префиксом "М" - это магистральные маршруты — наиболее частые. Они проходят по основным улицам и соединяют центр с районами Москвы, сюда же относятся экспресс-маршруты с буквой "Е", они проезжают некоторые остановки. С трехзначным номером – это районные маршруты, а с буквой "С" - социальные - ходят раз в полчаса и связывают поликлиники, школы и МФЦ. Новый принцип поможет в будущем сориентироваться в любой точке Москвы.

Новые номера маршрутов стали "говорящими" - в каждом наборе из буквы и цифр зашифрована полезная информация - вид автобуса, район, где он ходит, и интервал движения. Например, если номер до 100, тогда ждать придется меньше десяти минут.

В основу лег международный принцип нумерации: мегаполис разделили на девять условных секторов: первый — на юго-западе, остальные - по часовой стрелке. Номер сегмента обозначает первая цифра автобусного рейса. Например, в третьем секторе будут ездить 30-е и 300-е автобусы, а в восьмом - восьмидесятые и восьмисотые. Исключение составляют автобусные диаметры с номерами "М1" — "М9".

"Сейчас можно сказать экскурсионный маршрут у нас - через центр города, теперь ещё затрагиваем ВДНХ и Ботанический сад. Маршрут нравится, удобный, выделенных полос много, практически нигде не задерживаемся", - рассказал Владимир Никуленко, водитель автобуса маршрута "М2".

Пассажиры пока привыкают к новым схемам - они есть на едином транспортном портале. Предполагается, что поездки станут быстрее.

"Мы пока привыкаем… Сообразим, куда пересаживаться, на какой маршрут, всё наладится", - уверена Галина Зрячева.

"Многие маршруты, по которым я раньше ездила, они стали другие. Был раньше маршрут "М6", до Полянки можно было доехать, теперь по-другому нужно", - рассказала Софья.

"Стало удобнее. Как-то более мобильно стало", - говорит Анна Цветкова.

А эксперты анализируют потоки. Ведь чем больше людей будут пользоваться маршрутом, тем чаще он будет ходить.

"По просьбам жителей мы где-то сокращаем интервалы, где-то меняем автобусы на автобусы большей вместимости, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться до нужной точки. При необходимости будем донастраивать светофоры по пути следования маршрутов, добавлять выделенные полосы, если это необходимо. Чтобы автобусы следовали без задержек", - заявила Анастасия Журавлева, замруководителя пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Маршруты будут меняться постепенно - автобусная реформа охватит весь город в оставшиеся три этапа. Будет учитываться обратная связь жителей, чтобы наземный транспорт стал предсказуемым и логичным.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Евгений Рыбин. "ТВ Центр".

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