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В Москве 101-летняя пациентка прошла курс реабилитации после COVID-19

15:08
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Пелагею Михайловну выписали из Центра мозга

Сегодня из Центра мозга выписали 101-летнюю москвичку, которая прошла курс реабилитации после перенесённого коронавируса. С диагнозом COVID-19 Пелагея Михайловна Пояркова поступила сюда в апреле минувшего года - в самый разгар пандемии, поскольку Центр мозга был тогда перепрофилирован под ковидный госпиталь. Лечение прошло успешно.

Теперь, когда Центр снова работает в обычном режиме, Пелагее Михайловне предложили пройти курс реабилитации, который был специально разработан в клинике для горожан, перенёсших опасный вирус, и пациентов с постковидным синдромом. При этом программа подбирается специально под конкретного пациента.

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