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Бойца ММА Чоршанбиева задержали в Москве за вождение без прав

15:06
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Ранее он устроил гонки в Лефортовском тоннеле и похвалился этим в соцсетях

В Москве задержан боец смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев. За рулем иномарки, грубо нарушая правила дорожного движения, он устроил гонки в Лефортовском тоннеле. Ранее видео появилось в социальных сетях. Впрочем, сам спортсмен уверяет, что в Сеть ничего не выкладывал.

- Шумахера знаете? Вот это он!

Под такие комментарии  новоявленный "шумахер" влетает в Лефортовский тоннель. Скорость на спидометре - максимальная.  Позднее видео гонщика в инстаграме соберет сотни просмотров.

Пока пассажир шашечного гонщика взывает к небесам, сам водитель набирает скорость. За рулем машины - 26-летний блогер Чоршанбе Чоршанбиев. Извстно, что это видео было сделано еще летом. А сегодня появилась новость о его задержании. Сотрудники ДПС  остановили лихача на МКАД и доставили  в отделение.

- А что вас спровоцировало на такую быструю езду? И на пересечение линии разметки с нарушением правил дорожного движения?

- Если честно, ничего. Я сам себя иногда, наверное, провоцирую на это. Иногда так бывает. Вот и все.

К провокациям, судя по этим видео, Чоршанбиев не просто готов, но и намеренно стремится. Помимо блогерской деятельности, он боец ММА. В 2015 году Чоршанбиев стал чемпионом мира по версии международной Федерации смешанных единоборств. Поединки с его участием популярны в Сети, но не менее зрелищно и его обращение с авто. Машину, на которой лихачил боец, отправили на спецстоянку. Стало известно, что она принадлежит другому человеку  и на ней около сотни  неоплаченных штрафов. Чоршанбиева задержали и привлекли к административной ответственности. Оказалось, что у 26-летнего блогера есть тикток и инстаграм, а вот полиса ОСАГО и российских прав нет. Сам он гражданин Таджикистана. В России  его удостоверение недействительно. Но почему-то именно московские трассы  манили гонщика.

- Данный видеоролик  вы, скажем так, умышленно, лично вы выложили в интернет или кто-то из ваших знакомых?

- Нет, я лично ничего не выкладываю, может, кто-то из моих братьев себе взял в сторис.

- То есть умысла поучающего для молодежи, то есть для подражания - нарушать правила дорожного движения, создавать аварийную обстановку на дороге - такого умысла не было? Да или нет?

- Да нет, это все и без меня понимают, что законы нарушать ни в коем случаем не нужно. Мы обычно молодежи другие примеры подаем.

Например, вот такие.  Известный боец уже устроил аварию.  В Казани он на иномарке влетел в столб. Машина, к слову, была также арендована. Зато о случившемся спортсмен все так же красноречиво рассказывал у себя на странице в инстаграме. Сейчас все видео своих  лихачеств на дороге гонщик со страницы удалил.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Чоршанбе Чоршанбиев
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