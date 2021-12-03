В Москве проходит форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Акция всероссийского проекта "Мечтай со мной" реализуется уже четвертый год

Желания уже 21-й тысячи детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, исполнила "Елка желаний". Четвертый год подряд эта благотворительная акция проходит в рамках президентской программы "Россия - страна возможностей".

В московском Манеже собрались все, для кого помощь другим людям – призвание. Волонтёры и добровольцы. Абсолютное их большинство – молодёжь.

"Иногда говорят, что она в социальных сетях. Она не в социальных сетях. Она вот здесь, она с горящими глазами, с уверенностью, что будущее стабильное, успешное. Хочу всех поздравить, пожелать успехов в реализации проектов", - сказал министр спорта Олег Матыцин.

"Ёлка желаний" в этом году стартовала на форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Акция всероссийского проекта "Мечтай со мной" реализуется уже четвертый год на территории нашей страны, и исполняет мечты детей и пожилых людей с серьёзными проблемами со здоровьем. Мечты самые разные, и исполнить их может каждый. От волонтёра на площадке форума до президента - два года подряд Владимир Путин участвовал в акции.

Или вице-премьера. Татьяне Голиковой, например, предстоит устроить 4-летнему Максиму Крылову экскурсию в пожарную часть, ведь он очень хочет прокатиться на пожарной машине. Волонтёры посоветовали заместителю председателя правительства выбрать желание посложнее.

Сейчас Манеж – центральный штаб помощи. Здесь стенды эко-активистов, молодёжь плетёт куклы-обереги для домов престарелых. А волонтёры, у которых уже есть свои собственные внуки, вяжут носки и пинетки для недоношенных детей.

Есть и свой колл-центр, но необычный: здесь звонки не принимают, а совершают. В основном, одиноким пожилым людям - минимум раз в неделю. Выслушивают и, если нужна какая-то помощь, волонтёры сразу её оказывают. Так, вчера поступил звонок от одинокой бабушки, которая очень хочет котёнка на день рождения.

"Она просто хотела маленького котёнка. Мы с командой отреагировали сразу же, буквально в течение 20 минут мы связались с участниками молодёжки ОНФ из её региона, рассказали, что нужно найти маленького серенького котёнка и очень срочно", - говорит волонтер Вера Циблинцева.

Резким толчком к развитию волонтёрского и добровольческого движения в России стала, конечно, пандемия. Волонтёры помогают врачам в красных зонах, развозят продукты пенсионерам, оказывают психологическую помощь. Пандемия рано или поздно закончится, а желание помогать людям останется. Поэтому государство оказывает всестороннюю поддержку добровольцам.

Это модель Доброцентра. Скоро такие появятся по всей стране, и те, кто решат воспользоваться этой федеральной социальной франшизой, получат полный пакет инструментов для поддержки своих гражданских инициатив и помощи людям.

Проще говоря, у добровольцев появятся свои штаб-квартиры. На форуме так же прошёл конкурс социальных проектов - участие принимали организации из более чем 40 стран мира. Они получили гранты на развитие, продвижение своих проектов в интернете и, конечно, возможность пообщаться офлайн - на площадке у всех есть QR-код. Говорят, что добрых людей больше, но злые лучше организованы. Судя по всему, мир меняется.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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