Путин летит в Индию

В Нью-Дели президент президент проведет переговоры с Нарендрой Моди

Владимир Путин сегодня прибудет в Индию. В ходе рабочего визита российский лидер проведет переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди. Главной темой встречи станет продвижение стратегического партнерства двух стран. Беседа состоится во второй половине дня.

Утром в Нью-Дели уже провели консультации министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Сначала в рамках своих ведомств, а затем в формате "2+2". По итогам встреч, стороны констатировали, что сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на качественно новый уровень.

Среди приоритетных направлений - взаимодействие в оборонной сфере, которое удалось расширить несмотря на пандемию, а также развитие торгово-экономических, научных и культурно-гуманитарных связей.

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