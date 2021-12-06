Москвичей предупредили о сильном снегопаде

На столицу надвигается балканский антициклон

На Москву надвигается балканский антициклон, который принесёт сильнейшие снегопады - синоптики обещают до четверти месячной нормы осадков. Непогода бушует и в других регионах. На Чукотке из-за метели у школьников - внеплановый выходной, остановлена работа автотранспорта. В Волгоградской области на одной из трасс застряли десятки фур. А в Санкт-Петербурге - мороз, какого не было больше 100 лет.

Рекордные холода в начале зимы. В Петербурге ночью - минус 20. Такие морозы в первых числах декабря в северной столице были 128 лет назад. Февральская погода в декабре для жителей Чутотки - дело привычное. В Анадыре - пурга. Из-за сильной метели отменили занятия в школах и приостановили движение всех городских автобусов.

А в аэропортах Оренбурга и Магнитогорска из-за плохой видимости задерживают несколько авиарейсов. Своего вылета ожидают 750 человек. Сильнейший снегопад стал причиной заторов на дорогах в Волгоградской области. Машины стоят на трассе, ведущей в Сызрань. Один из грузовых автомобилей не смог преодолеть заснеженный подъем, следом остановились ещё как минимум два десятка фур. По словам автомобилистов, пробка растянулась на 17 километров, к месту прибыли сотрудники ГАИ.

Инспекторы ДПС призывают водителей быть предельно внимательными за рулем в зимнее время. В Новосибирске тройное ДТП с участием такси. Аварии с приходом зимы участились.

Сильный снегопад обещают и в столичном регионе. На Москву надвигается балканский антициклон. Уже ко вторнику выпадет почти четверть месячной нормы осадков. При этом ожидается потепление, столбики термометров устремятся к нулю. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. На дорогах очень скользко.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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