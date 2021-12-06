В Истре началось строительство областного технологического лицея

Когда лицей откроет двери и как туда попасть?

Масштабный проект по подготовке специалистов в IT-сфере и инженерии. В подмосковной Истре началось строительство областного технологического лицея. На территории крупного образовательного кластера возведут не только школу, но и детский сад, и даже общежитие для иногородних. На месте уже заложили первый камень.

В подмосковной Истре скоро откроется Областной технологический лицей. Ввести объект площадью свыше 40 000 квадратных метров спешат к началу 2024 учебного года. Сейчас уже ведется разработка котлована. В проекте не просто школа - полномасштабный образовательный кластер.

"Здесь будут самые интересные методики для ребят от 2 до 18 лет. Здесь будет большое дошкольное образовательное учреждение, подразделение, я бы так сказал, и большая школа. Здесь будет место для того, чтобы ребята с разных уголков страны приезжали и могли жить. Всё будет предусмотрено для учителей", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

А ещё универсальный амфитеатр для проведения различных мероприятий, стадион с трибуной для гостей, спортивные и детские площадки. В соответствии с концепцией, внутри всё от оснащения аудиторий до общей атмосферы должно служить воспитанию специалистов-практиков в сфере IT и инженерном деле. Назовут лицей в честь Долгих Владимира Ивановича. Дважды Героя соцтруда, участника Великой Отечественной войны, экс-главы, а ещё раньше ведущего инженера Норильского горно-металлургического комбината.

"В 38 лет Владимир Иванович Долгих возглавил Норильский комбинат. Это было во времена, когда у нас шутили, что средний возраст членов Политбюро был 78 лет. Мы решили и в Норильске по такому же примерно проекту, слегка адаптировав его к северным условиям, заложить и там тоже школу имени Владимира Ивановича Долгих. То есть получается, что это такая уже небольшая традиция и, так сказать, по заслугам этого человека, оставившего колоссальный след в нашей памяти", - рассказал президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

Возводят лицей в Подмосковье в рамках региональной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Учиться здесь смогут все желающие, но придётся пройти конкурсный отбор.

Татьяна Сидорова, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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